Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag höher

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 63,92 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 63,92 EUR. Bei 64,06 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.707 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,16 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR. Mit Abgaben von 15,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,96 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,48 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

