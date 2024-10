Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Einbußen

So bewegt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 65,04 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 65,04 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,80 EUR nach. Bei 65,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.119 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 33,95 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 61,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 5,63 Prozent sinken.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,04 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 13.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,63 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

