Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 55,92 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 55,92 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 55,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.036 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 3,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 74,48 EUR.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,07 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,54 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

