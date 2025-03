Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Mittag ins Plus

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 64,74 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 64,74 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.655 Brenntag SE-Aktien.

Am 21.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 19,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,96 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 74,48 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

