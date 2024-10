Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Freitagmittag ins Plus

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 64,72 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 34,61 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2024 auf bis zu 61,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 78,70 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Brenntag SE am 12.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,63 EUR je Brenntag SE-Aktie.

