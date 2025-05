Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittwochmittag fester

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 60,42 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 60,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 60,86 EUR. Bei 59,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 92.096 Aktien.

Bei einem Wert von 69,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). 14,86 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 51,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,43 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,63 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,98 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

