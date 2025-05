Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag verlustreich

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 59,30 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 59,30 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 59,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.353 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,40 EUR) erklomm das Papier am 22.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,03 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR ab. Abschläge von 12,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,63 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,07 Mrd. EUR – ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Brenntag SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

