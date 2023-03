Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 67,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 66,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 427.328 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.03.2022 markierte das Papier bei 76,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,65 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 25,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,61 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 08.03.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.734,50 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 3.738,20 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,50 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

