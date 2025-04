Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Brenntag SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 55,50 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 55,50 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 54,30 EUR. Mit einem Wert von 56,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.440 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,05 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 51,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 6,85 Prozent sinken.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,90 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

