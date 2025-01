Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Montagvormittag

Kurs der Brenntag SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 57,66 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 57,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 57,66 EUR. Bei 57,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 6.255 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,09 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,05 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,29 EUR.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,07 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,61 EUR je Aktie.

