Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag stärker

Kurs der Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 64,18 EUR zu.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 64,18 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,18 EUR an. Bei 63,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.250 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2024 auf bis zu 61,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,12 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,70 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2024. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,23 EUR je Aktie eingenommen. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Brenntag SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,65 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Börse Frankfurt: DAX fällt letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus