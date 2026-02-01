Britischer Investor übernimmt Putenfleischhersteller Heidemark - Jobs bleiben

AHLHORN (dpa-AFX) - Der niedersächsische Putenfleischproduzent Heidemark wechselt den Eigentümer. Das bisherige Familienunternehmen werde vom Boparan Private Office mit Sitz im britischen Birmingham erworben, teilte das Unternehmen am Firmensitz in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) mit. Heidemark werde Teil der Storteboom Food Group, die der Holding des Unternehmers Ranjit Boparan gehört.

Wer­bung Wer­bung

Alle Standorte und Arbeitsplätze sollen den Angaben zufolge erhalten bleiben. "Die Zusage, dass alle Mitarbeitenden ihre Arbeitsplätze behalten und das Management an Bord bleibt, war uns sehr wichtig", sagte Christopher Kalvelage von der bisherigen Eigentümerfamilie. Auch der Markenname Heidemark solle erhalten bleiben. "Die Perspektiven des neuen Besitzers haben uns, die Familie Kalvelage, sehr überzeugt."

Heidemark-Geschäftsführer Andres Ruff sprach von einer hervorragenden Grundlage für weiteres Wachstum. "Beide Unternehmen ergänzen sich wirklich gut", sagte er laut Mitteilung. "Gemeinsam möchten wir das Geflügel-Geschäft weiterentwickeln." Die aktuellen Standorte von Heidemark würden beibehalten. Zugleich seien weitere Investitionen geplant.

Monatelange Käufersuche

Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge 2.300 Mitarbeiter an fünf Standorten. Der Umsatz liege aktuell bei rund 760 Millionen Euro. Laut "Lebensmittel Zeitung" hatten Ruff und die Familie Kalvelag monatelang nach einem Käufer gesucht. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die EU-Kommission.

Wer­bung Wer­bung

Heidemark ist nach eigenen Angaben Europas größter Putenfleischproduzent. 2025 war das Unternehmen auch in das wachsende Geschäft mit Hähnchenfleisch eingestiegen. Das Unternehmen passe "perfekt in unsere gesamte Gruppenstrategie", sagte Käufer Ranjit Boparan. Seine Storteboom Food Group werde damit erstmals auch in Deutschland aktiv.

Zu der Gruppe gehören bisher Schlacht-, Zerlege-, Verarbeitungs- und Veredelungsbetriebe in den Niederlanden, Polen und Irland. Rund 3.500 Mitarbeitende verarbeiten an neun Produktionsstätten 4,3 Millionen Hähnchen pro Woche. Jahresumsatz bisher: 1,2 Milliarden Euro./fjo/DP/men