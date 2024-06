Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 1.816,74 USD ab.

Das Papier von Broadcom befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 1.816,74 USD ab. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 1.811,11 USD. Mit einem Wert von 1.835,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 523.540 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1.851,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.06.2024). Mit einem Zuwachs von 1,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 795,40 USD ab. Abschläge von 56,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 18,40 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 28,15 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.000,00 USD für die Broadcom-Aktie aus.

Am 12.06.2024 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,49 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 47,71 USD je Aktie aus.

