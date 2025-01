Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom zieht am Mittwochnachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Broadcom zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 210,01 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 210,01 USD zu. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 210,64 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.297.300 Broadcom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 251,87 USD. Dieser Kurs wurde am 17.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 117,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 44,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,34 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.110,00 USD für die Broadcom-Aktie aus.

Am 12.12.2024 äußerte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.10.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,05 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 9,30 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,36 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

DeepSeek setzt KI-Aktien wie Softbank weiter unter Druck - NVIDIA-Aktie nach Rekordwertverlust erholt

DeepSeek sorgt für KI-Gewitter an der NASDAQ: Aktien von Microsoft, Broadcom, Infineon, AMD & Co unter Druck - NVIDIA-Aktie mit Rekordwertverlust

NVIDIA-Aktie und der KI-Hype: Darum sollten Anleger ihre Positionen 2025 anpassen