Bücher geöffnet

Der von Jack Dorsey gegründete Zahlungsdienstleister Block hat seine Zahlen zum ersten Quartal 2024 veröffentlicht.

• Bruttogewinn über Erwartungen

• Cash App und Square treiben Geschäft an

• Kritik an Bitcoin-Investitionen zurückgewiesen

Block legt bei Gewinn und Umsatz zu

Das von Twitter-Gründer Jack Dorsey geleitete Zahlungsunternehmen Block öffnete die Bücher zum abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Insgesamt erzielte das ehemals als Square bekannte Unternehmen einen Bruttogewinn in Höhe von 2,09 Milliarden US-Dollar - 22 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Experten hatten im Vorfeld mit 2,02 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Alleine bei der Cash App konnte Block einen Bruttogewinn von 1,26 Milliarden US-Dollar verbuchen, was einem Zuwachs in Höhe von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Beim Zahlungssystem Square betrug der Bruttogewinn 820 Millionen US-Dollar. Hier konnte man sich ebenfalls um 19 Prozent verbessern. Auch hier wurden außerdem die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen konnte Block 705 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Strategen hatten hier 591 Millionen US-Dollar erwartet. "MarketWatch" zufolge nutzen Experten den Bruttogewinn von Block als Erfolgsindikator, da das Unternehmen massiv in Bitcoin investiert ist und diese Beteiligung die Umsatzzahlen verzerre.

Positive Entwicklungen bei Cash App und Square

Block führt vor allem seine Kostenstrategie sowie die Dynamik der beiden Hauptgeschäftsbereichen Cash App und Square als Gründe für den Gewinnanstieg an. Finanzchefin Amrita Ahuja ergänzte im Rahmen der Zahlenvorlage, dass sowohl die Anzahl der Transaktionen als auch die Zuflüsse pro abwickelndem aktiven Benutzer anstiegen, was sie als "gesunde Trends, die wir bei der Nutzung unserer Plattform durch Kunden beobachten" einschätzte. "Wir haben bei unseren Kunden in den USA einen Trend zu einem moderateren Wachstum der Einzelhandelsumsätze festgestellt", so Ahuja.

Prognose für 2024 und 2. Quartal erhöht

Gleichzeitig stockte Block seinen Ausblick für das Gesamtjahr auf. Für 2024 rechnet das Unternehmen nun mit einem Bruttogewinn von 8,78 Milliarden US-Dollar nach 8,65 Milliarden US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr. Das bereinigte Ergebnis soll nun 2,76 Milliarden US-Dollar liegen. Für 2023 wurden hier noch 2,63 Milliarden US-Dollar vermeldet.

Im zweiten Quartal soll der Bruttogewinn 2,165 bis 2,185 Milliarden US-Dollar betragen. Das bereinigte EBITDA wird hingegen mit 670 bis 690 Millionen US-Dollar beziffert.

Das steckt hinter Blocks Bitcoin-Projekten

In einem Brief an seine Aktionäre ging Block außerdem auf die Frage ein, wieso man so viel Geld in Bitcoin stecke. "Wir glauben, dass die Welt ein offenes Geldprotokoll braucht, eines, das nicht von einer einzelnen Einheit kontrolliert wird. Wir glauben, dass Bitcoin der beste und einzige Kandidat ist, um dieses Protokoll zu sein, und um letztendlich die native Währung des Internets zu werden". so das Unternehmen. "Ein offenes Protokoll für Geld hilft uns, mehr Menschen auf der ganzen Welt schneller zu bedienen. Wir können ein großartiges Produkterlebnis einmal entwickeln und es weltweit auf jedem Markt anbieten, ohne dass wir es für Hunderte von verschiedenen Zahlungssystemen anpassen müssen." Darüber hinaus wende man nur weniger als 3 Prozent aller Unternehmensressourcen für Projekte im Zusammenhang mit Bitcoin auf.

Feierlaune der Block-Anleger geht in Katerstimmung über

An der Börse wurden die Neuigkeiten zunächst begeistert aufgenommen. So beendete die Block-Aktie den Donnerstagshandel an der NYSE bereits 5,18 Prozent fester bei 70,30 US-Dollar. Im Freitagshandel verlor das Papier dann letztlich jedoch 1,18 Prozent auf 69,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net