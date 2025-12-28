DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.502 -0,1%Euro1,1770 ±-0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 BASF BASF11 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Alphabet A (ex Google) A14Y6F D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundesnetzagentur verhängt Zwangsgeld gegen Deutsche Bahn

28.12.25 17:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, wirft der Deutschen Bahn ein "miserables Baustellen-Management" vor. Er verstehe, dass die Modernisierung des Schienennetzes eine gewaltige Herausforderung sei, eine Operation am offenen Herzen, sagte Müller der "Rheinischen Post". "Aber der Personen- und Güterverkehr muss weiterlaufen."

Wer­bung

Vor allem kurzfristige Baustellen seien ein Problem. Im Sommer habe die Bahn den Wettbewerbern nur 62 Prozent der Baustellen rechtzeitig mitgeteilt, im Spätherbst seien es nur 55 Prozent gewesen. "So geht das nicht weiter", sagte Müller und verwies darauf, dass seine Behörde gegen die Bahn vorgehe.

Die Bundesnetzagentur habe gegen die Bahnnetz-Tochter InfraGO Zwangsgelder verhängt - und zwar 2,8 Millionen Euro wegen mangelhafter Baustellen-Ankündigungen. Doch geändert habe sich nichts. "Daher setzten wir nun auf Strafzahlungen. Die Bahn muss alle Verkehrsunternehmen, die das Netz nutzen, entschädigen." Bei sehr spät kommunizierten Baustellen gehe man einen Schritt weiter, sagte Müller. "Dann kann die Baumaßnahme nicht wie geplant stattfinden." Hiergegen klage die Bahn allerdings./sl/DP/he