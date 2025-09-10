Burning Rock Biotech legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Burning Rock Biotech hat am 08.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Burning Rock Biotech ein Ergebnis je Aktie von -1,450 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 20,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Burning Rock Biotech
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Burning Rock Biotech
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Burning Rock Biotech Ltd (spons. ADRs)
Analysen zu Burning Rock Biotech Ltd (spons. ADRs)
Keine Analysen gefunden.