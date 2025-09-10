DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.604 +0,2%Euro1,1698 ±-0,0%Öl67,34 -0,4%Gold3.633 -0,2%
Burning Rock Biotech legte Quartalsergebnis vor

11.09.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Burning Rock Biotech Ltd (spons. ADRs)
7,65 EUR 4,69 EUR 158,45%
Charts|News|Analysen

Burning Rock Biotech hat am 08.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Burning Rock Biotech ein Ergebnis je Aktie von -1,450 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 20,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

