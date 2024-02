Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Warburg Research-Analyse

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse im Fokus

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch Warburg Research.

Werte in diesem Artikel

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fahrzeugbauer habe für 2024 einen soliden Ausblick präsentiert, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:57 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 72,55 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 29,57 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 2.242.581 Stück. Auf Jahressicht 2024 stieg der Anteilsschein um 16,0 Prozent. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.