BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Montagvormittag an

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 3,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,55 EUR zu. Bei 3,58 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.028 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,68 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Abschläge von 6,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 03.05.2024 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 98,19 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 100,76 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,512 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Fußball-EM 2024: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft?

BVB-Aktie knapp im Plus: Drei neue Co-Trainer beim BVB

BVB-Aktie: Wechselt Anton zu Dortmund? Völler rudert zurück