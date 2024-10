BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 3,69 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 3,69 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.982 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 08.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 11,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 16.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 154,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 95,88 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,160 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dreht ins Minus: Borussia Dortmund besiegt Bochum - Respekt vor den 'Bhoys'

BVB-Aktie stabil: Borussia Dortmund zahlt wieder Dividende - Verhaltene Umsatzprognose

Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX zum Start des Freitagshandels steigen