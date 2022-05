BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Vormittag nach

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 1,4 Prozent auf 3,74 EUR nach. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,74 EUR ab. Bei 3,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 19.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 18,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 18.02.2022.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,760 EUR fest.

