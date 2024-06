BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Bären lasten am Mittag auf BVB (Borussia Dortmund)

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,2 Prozent auf 3,84 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 7,2 Prozent auf 3,84 EUR ab. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,81 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 345.895 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 4,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,88 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,67 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,072 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 03.05.2024 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,409 EUR fest.

