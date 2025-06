BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 3,75 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 3,75 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,75 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,75 EUR. Bisher wurden heute 1.397 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

Am 09.05.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 148,83 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,19 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: Training mit wenigen Profis gestartet- Süle erkrankt

BVB-Aktie leichter: Machtkampf um Präsidenten-Amt?

BVB-Aktie mit Gewinnen: Vodafone wird neuer Trikot-Hauptsponsor von Borussia Dortmund