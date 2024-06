BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 3,73 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:47 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 3,73 EUR ab. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,66 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 527.792 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,68 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 20,41 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 12,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,072 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 03.05.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,55 Prozent zurück. Hier wurden 98,19 Mio. EUR gegenüber 100,76 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.09.2024 veröffentlicht.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,409 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktien tiefrot: So reagieren Anleger auf das Champions League-Drama

Fußball-EM 2024: Wer gewann bisher die meisten Titel bei einer Fußball-Europameisterschaft?

BVB-Aktie stabil: Watzke kündigt Transfer-Offensive an - CL-Finale gegen Real Madrid voraus