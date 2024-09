BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 3,63 EUR ab.

Um 09:00 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 3,63 EUR ab. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,61 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,61 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.412 Aktien.

Bei einem Wert von 4,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). 20,66 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2024 auf bis zu 3,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,060 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 154,40 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 61,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,170 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

