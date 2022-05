BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.05.2022 09:22:00 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 3,87 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.839 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 6,73 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 42,56 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 3,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 18.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 12.05.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 12.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,760 EUR in den Büchern stehen haben wird.

