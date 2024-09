BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,67 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 3,67 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,67 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,64 EUR. Bei 3,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 5.535 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 15,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 154,40 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 95,88 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,170 EUR fest.

