BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag gefragt

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 3,68 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,69 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 3,62 EUR. Zuletzt wechselten 57.877 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 4,50 EUR erreichte der Titel am 13.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 18,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.02.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

