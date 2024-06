BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag stärker

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,61 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 3,61 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,61 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 501 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei einem Wert von 4,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 29,82 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2024 auf bis zu 3,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 8,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,072 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.09.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,409 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

