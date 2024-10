BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 3,61 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 3,61 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,60 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 3,63 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.231 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 17,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit Abgaben von 8,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,88 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,137 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

