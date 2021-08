BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aktuell: BVB (Borussia Dortmund) mit positiven Vorzeichen

Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 6,44 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 6,55 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 186.036 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 6,62 EUR erreichte der Titel am 09.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2020 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 7,20 EUR. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,460 EUR je Aktie aus.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA (BVB) nimmt eine führende Position im internationalen Profifußball ein. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit steht der professionelle Fußballsport und die Nutzung der damit unmittelbar verbundenen Einnahmequellen. Dies sind insbesondere der Verkauf von Eintrittskarten, Fan-Artikeln und TV-Rechten sowie das Sponsoring. In diesen Bereichen erwirtschaftet Borussia Dortmund den überwiegenden Teil der Umsätze. Darüber hinaus engagiert sich der BVB in weiteren Geschäftsfeldern, die einen engen Bezug zum Fußball haben. Dabei arbeitet Borussia mit strategischen Partnern zusammen, die ihr spezifisches Know-how einbringen. Der BVB bringt den Markennamen Borussia Dortmund, die Erfahrung im Fußballgeschäft und die genaue Kenntnis der Fan-Community ein.

