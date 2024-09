BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 3,64 EUR.

Um 15:41 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,64 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 4.008 Stück.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei einem Wert von 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 8,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154,40 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,250 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Nuways belässt Einstufung für Borussia Dortmund auf 'Buy' - Aktie tiefer

BVB-Aktie freundlich: BVB leiht auch Innenverteidiger Coulibaly aus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün