BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 3,44 EUR zu. Bei 3,45 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 3,39 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 81.434 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.10.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,45 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 15,45 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

Am 11.11.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.11.2023 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

