BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag höher

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,48 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 3,48 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,49 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.600 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,68 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,072 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,409 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

