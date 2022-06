BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag höher

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14.06.2022 16:22:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 3,64 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 282.848 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 45,85 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 15,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,80 EUR.

Am 12.05.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.08.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,416 EUR fest.

