BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit roter Tendenz

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 3,53 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,49 EUR ein. Bei 3,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.609 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,02 EUR erreichte der Titel am 19.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 29,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,60 EUR angegeben.

Am 05.11.2021 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor.

Am 11.11.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie verliert: BVB verpasst vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League - Frust bei Spielern

BVB-Aktie: Borussia Dortmund-Trainer Edin Terzic nimmt Änderungen in Startelf vor

BVB-Aktie dreht ins Plus: BVB-Trainer Terzic schließt Doppelspitze von Moukoko und Modeste nicht aus - Süle gelobt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: VI Images via Getty Images