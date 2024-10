BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag gefragt

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 3,52 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 11:38 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 3,52 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.734 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,72 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit Abgaben von 5,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 154,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,88 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,137 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

