BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,58 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,57 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.690 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 4,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2021). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 25,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.02.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

