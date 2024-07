BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 3,76 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 3,76 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,77 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 114.780 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 24,50 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BVB (Borussia Dortmund) ein Ergebnis je Aktie von -0,14 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,19 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.09.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,512 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

