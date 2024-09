BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,83 EUR.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,83 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,83 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,82 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.647 Stück gehandelt.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Gewinne von 13,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,33 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154,40 Mio. EUR – ein Plus von 61,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,160 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

