BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 3,24 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 3,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.733 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 14,35 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 10.02.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 04.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,213 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

