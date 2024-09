BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 3,73 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,7 Prozent auf 3,73 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,78 EUR. Bisher wurden heute 39.936 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 4,36 EUR. Gewinne von 16,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 EUR am 26.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 16.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154,40 Mio. EUR – ein Plus von 61,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 08.11.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,160 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag im Plus

SDAX aktuell: SDAX liegt am Mittag im Plus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verbucht letztendlich Abschläge