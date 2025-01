BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) fällt am Dienstagvormittag

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,17 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,17 EUR ab. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,14 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.707 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,38 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 12,46 Prozent wieder erreichen.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 107,33 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 102,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,205 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

