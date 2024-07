BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag kaum verändert

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 3,75 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:00 Uhr bei 3,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,75 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 492 Stück.

Bei 4,68 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,48 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 98,19 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,76 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,512 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Club-WM 2025: Kein TV-Deal zwischen Apple und FIFA - Aktie in Grün

BVB-Aktie steigt: Guirassy-Wechsel zum BVB in Sack und Tüten

BVB-Aktie höher: VfB holt Demirovic aus Augsburg - Guirassy-Wechsel zum BVB rückt näher