BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,53 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 3,53 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 723 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,073 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 16.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 154,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 95,88 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.11.2024 erwartet.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,137 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: SDAX sackt ab

SDAX aktuell: SDAX mittags in der Verlustzone