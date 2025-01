BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag im Plus

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,22 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 3,22 EUR. Bei 3,25 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.492 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 35,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 13,69 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 08.11.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 107,33 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,205 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie etwas höher: BVB trennt sich nach Bologna-Niederlage von Trainer Sahin - Tullberg Interimscoach

BVB-Aktie: Matthäus bringt Jogi Löw als Trainer ins Spiel - Schlotterbeck sieht Team in der Pflicht

BVB-Aktie tiefer: BVB-Krise spitzt sich zu - Niederlage gegen Frankfurt - Sahin angezählt