BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 3,15 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 3,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,15 EUR. Bei 3,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.571 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 38,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 13,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 08.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,277 EUR in den Büchern stehen haben wird.

