BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag kaum verändert

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 3,75 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 3,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,78 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,73 EUR. Mit einem Wert von 3,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.059 Stück gehandelt.

Bei 4,68 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 16.08.2024 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,03 Prozent auf 154,40 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,425 EUR je Aktie aus.

