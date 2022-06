BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.06.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 3,67 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 81.862 Stück.

Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,93 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,80 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2022 vor.

Am 24.08.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,416 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Borussia Dortmund wohl mit Ajax Amsterdam über Haller-Transfer einig - BVB-Aktie tiefer

BVB-Aktie dreht ins Plus: Newcastle United offenbar an Dortmunder Hazard interessiert - BVB will offenbar Haller verpflichten

BVB-Aktie freundlich: BVB hat offenbar Interesse an Ex-Frankfurter Haller

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com