BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,49 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,49 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.383 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 4,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 33,95 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,01 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100,76 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,512 EUR fest.

